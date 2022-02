Guerre en Ukraine – Le chef d’orchestre Valery Gergiev persona non grata sur les scènes suisses

Le monde de la culture, après celui de l’économie et de la finance, entre à son tour dans un mouvement visant à écarter la Russie de la scène internationale. Pour l’heure, le cas le plus spectaculaire est donné par le traitement réservé au chef d’orchestre Valery Gergiev, figure fantasque à la tête du célèbre théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, et soutien depuis toujours de Vladimir Poutine. Cette proximité lui vaut aujourd’hui d’être mis à l’index par de multiples institutions dans le monde – de New York à Milan en passant par Hambourg – qui l’ont effacé de leurs affiches. La mise au ban s’étend désormais à la Suisse, avec deux décisions retentissantes: le Festival de Lucerne, où le Russe devait livrer deux concerts, a biffé ces rendez-vous, tandis qu’à Verbier, la direction du festival s’est séparée de celui qui soigne depuis plusieurs éditions la ligne artistique et musicale de la manifestation estivale.