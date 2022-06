Faut-il interdire les élevages intensifs en Suisse? Plus de 100’000 citoyens suisses ont répondu oui et signé une initiative populaire dans ce sens. Il appartiendra au peuple de trancher le 25 septembre prochain. La bataille sera émotionnelle à l’image de ce qu’on a vu l’an passé avec la votation sur les initiatives antipesticides.

La droite, le Centre et le monde agricole sont unis pour tirer à boulets rouges sur ce texte, qu’ils estiment au mieux «inutile», au pire «extrême». Ils démarrent ce lundi leur campagne pour le gain de l’opinion en tenant plusieurs conférences de presse. La gauche et les défenseurs des animaux et de l’environnement devraient répliquer prochainement dans cette campagne qui démarre très tôt.