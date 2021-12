Édition luxe – Le Chemin de Fer en version royale La Cave Royale et les Massy sortent un coffret collector et limité du célèbre Dézaley. David Moginier

Étiquette noire et or, scellage à la cire, coffret en bois noir. DR

Il s’agit sans doute d’un des plus célèbres Dézaley et un des plus abondants aussi: le Chemin de Fer de la famille Massy était le fleuron de l’héritage que la troisième génération, Luc Massy, a transmis à la quatrième, Gregory et Benjamin. Ce vin en général riche et flatteur a besoin de temps pour développer toute sa complexité.

Il connaît cette année une édition limitée née de l’amitié de Benjamin Massy et d’Elliot Magnin, le fondateur de la Cave royale, à Lausanne, spécialiste en vins chics. Les deux avaient déjà sorti une cuvée parcellaire du Calamin de la maison en 2017, expérience réitérée (on en est au 2019, 36 francs). Là, ils ont ajouté du glamour au Dézaley iconique, dans une version limitée à 100 caisses.

Sous une étiquette noire sérigraphiée à chaud d'or, qui reprend le graphisme original vieux de 120 ans, la bouteille est scellée à la cire, cachetée d'un double M, comme Magnin et Massy. Le tout se niche ensuite dans une caisse de bois noir. Ce millésime 2020 se veut donc prêt à vieillir en cave sous ses luxueux apprêts.

Bien sûr, tout cela a un prix certain, 299 francs la caisse de six, soit près de 50 francs la bouteille vendue à 31 francs dans sa version classique. Ceux qui aiment ne compteront pas, non?

