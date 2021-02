Saint-Prex – Le chemin des écoliers ne sera pas sécurisé tout de suite La proposition de la Municipalité qui mettait en avant la mobilité douce n’a pas convaincu le Conseil communal. Sarah Rempe

Le giratoire du Glapin est depuis longtemps un point crucial pour les écoliers à vélo. Archives JDM

À Saint-Prex, il est rare que l’Exécutif essuie un échec face à son Conseil communal. «Quand on sent que ça ne passera pas, on retire le préavis», plaisante Stéphane Porzi, municipal chargé des bâtiments dans le bourg à la fleur de lys. On pense, par exemple, au projet de skatepark, déposé en février 2020 et qui a disparu à la suite de la volonté de l’Exécutif. Pareil pour les demandes de hausse d’impôts que les élus municipaux ne présentent pas sans l’accord préalable de la Commission des finances.

Toutefois, les dernières séances du conseil se sont révélées moins tranquilles que d’ordinaire. En fin d’année 2020 d’abord, avec une sécurisation du mythique plongeoir qui a suscité l’émotion et de longs débats avant de, finalement, renvoyer le préavis à la commission chargée de l’étudier. Et le 10 février, lors du débat sur un autre lieu à sécuriser: le chemin des écoliers.

Commission unanimement opposée

À l’origine, une problématique: les écoliers des établissements de Sous-Allens et du Cherrat, au nord de deux routes cantonales, doivent se rendre au centre sportif du Vieux-Moulin au bord du lac, au sud desdites routes. Un parcours le long de chaussées très empruntées et un passage sous la voie de chemin de fer.

«La qualité de vie passe par la qualité des déplacements dans le village.» Carine Tinguely, municipale

Le préavis municipal demandant 1,23 million – notamment pour la création de trottoirs, de meilleures signalisations pour les cyclistes, une déviation du trafic, le tout en conservant le gabarit existant – n’a pas convaincu la commission chargée de l’analyser. Cette dernière regrette que le projet proposé ne prenne en compte qu’une partie du chemin des écoliers et pas le tronçon dans sa globalité, comme l’étude préalable l’avait prévu.

La commission a relevé point par point les éléments du préavis qui ne lui semblaient pas judicieux ou pas assez sûrs. Notamment en cause: une parcelle communale face à l’école qui pourrait voir s’élever d’autres habitations dans les prochaines années et ainsi forcer les autorités à repenser à nouveau les aménagements.

Vision divergente

«La qualité de vie passe par la qualité des déplacements dans le village», a relevé la municipale en charge du dossier, Carine Tinguely. Précisant encore qu’«en dix ans passés à la Municipalité, nous avons présenté cinq parkings et tous ont été reçus très favorablement par les commissions. Dans la même période, un seul projet de mobilité douce, celui-ci, et le retour n’est pas franchement enthousiaste, alors je m’interroge sur notre volonté envers une mobilité différente.»

Trop attachés à leur voiture, les Saint-preyards? «Ce n’est pas une question d’être pro- ou antivoiture, a insisté le conseiller Nicolas Cottier, il s’agit de juger la cohérence, la priorisation et l’aspect coûts-bénéfices de ce projet.»

Finalement rejeté par 31 non, 17 oui et 8 abstentions, le projet ne verra pas le jour au regret de la municipale en fonction, qui se montre bonne perdante. «Vu le rapport de la commission, je m’attendais à ce que ça ne passe pas. C’est dommage, car je pense que nous avons beaucoup à progresser sur la mobilité douce».