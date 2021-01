Pionnier, le Vaudois ? Afficher plus

Le 1er février 1959, jour du non au scrutin national sur le suffrage féminin, Vaud disait oui et acceptait sa propre votation, celle sur le suffrage féminin cantonal et communal organisée sous l’impulsion des féministes et du Conseiller d’État radical Gabriel Despland. Le Canton était devenu le premier de suisse à ouvrir les urnes aux femmes. Une démarche pionnière qui servira la cause nationale, et dont l’État de Vaud est encore fier aujourd’hui, à juste titre.

Ce vote historique amène son lot de premières: des défilés de collégiennes aux élections suivantes, des manuels destinées aux nouvelles votantes, mais surtout, dans les communes, partout des crédits d’aménagement des salles des conseils. Et pour cause. Le corps électoral vaudois passe de 118’000 à 225’000 votants, chamboulant la politique cantonale qui passera au système proportionnel deux ans plus tard. Parfois ça coince encore. La préfecture d’Avenches doit remettre à l’ordre un village qui refuse de distribuer les cartes aux électrices.

Ce dont le Vaudois se souvient moins, c’est qu’il avait refusé l’octroi de la possibilité, facultative donc, d’un droit de vote féminin aux communes, en février 1951. L’initiative découlait notamment de la motion du député agrarien Charles Bettens, de Chavannes-le-Veyron, qui trouvait que les Vaudoises avaient fait leur part durant la guerre. Le débat est acharné. Et si les courriers des lecteurs d’alors révèlent une évolution des mentalités, le résultat est sans appel: 35’856 non contre 23’123 oui.

E.L.B.