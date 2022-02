Coup dur pour l’étalon suisse – Le cheval Franches-Montagnes joue sa survie à Berne Une réforme nationale des subsides menace la dernière race de cheval d’origine suisse. La résistance s’organise dans le pays. Sébastien Jubin

Les éleveurs de l’unique espèce de cheval indigène de Suisse sont inquiets. Alamy Stock Photo

Le cheval de la race Franches-Montagnes (FM) est-il en danger? Le projet de révision de l’ordonnance fédérale sur l’élevage et la réorganisation des subventions, en consultation jusqu’au mois de mai, soulève de fortes inquiétudes chez les éleveurs et les défenseurs de l’unique espèce de cheval indigène de Suisse.

À lire aussi: Abo Les poulains ne défileront plus au Marché-Concours Guy Juillard et son épouse élèvent une douzaine de juments à Damvant, en Haute-Ajoie. Avec les nouvelles règles, seules deux de leurs équidés seraient éligibles à la prime, contre dix aujourd’hui. Le quinquagénaire est remonté: «Nous avons travaillé pendant vingt ans pour donner de la valeur à cette race.

Nous avons désormais un cheval qui commence à plutôt bien se vendre, aussi à l’étranger. Je ne comprends pas qu’on envisage de sabrer tout ce travail en diminuant la prime de 500 à 245 francs et en ajoutant des conditions impossibles à tenir.» Le Jurassien n’est pourtant pas découragé: «J’aime ce cheval si spécial et je continuerai d’en élever quoi qu’il arrive. Mais certains éleveurs qui n’ont qu’une ou deux juments vont forcément être démotivés et arrêter.»

Pauline Queloz, gérante de la Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM) basée à Avenches, craint même pour l’extinction de la race: «Depuis plusieurs années, le nombre de naissances de poulains ne cesse de diminuer (1700 en 2021). Il en faudrait 2000 pour pérenniser l’élevage.»

«Les étalons perdront toute attractivité en tant que reproducteurs. Rien qu’au Haras national, la moitié d’entre eux deviendraient inutilisables.» Pauline Queloz, gérante de la Fédération suisse du franches-montagnes à Avenches

Pour le conseiller national et vétérinaire Jean-Paul Gschwind (Le Centre/JU), la réflexion est posée: «Ce cheval fait partie de notre patrimoine. Il faut un signal fort pour le protéger, car nous avons fait énormément d’efforts pour sa promotion, notamment en matière de marketing.»

Un gâteau «trop petit»

Si l’ordonnance est révisée, pour pouvoir prétendre à la prime de préservation, le cheval des Franches Montagnes (jument ou étalon) devra tout au plus présenter un taux de sang étranger de 12,5% et un degré en consanguinité de 10% au maximum chez le descendant. «Ces critères sont trop stricts et impossibles à respecter. Ils excluent un trop grand nombre d’individus.»

De quelle ampleur, Pauline Queloz? «En se basant sur les chiffres 2021, ce sont la moitié des juments du pays qui n’auraient plus droit à la subvention. Chez les étalons, un tiers d’entre eux ont plus de 12,5% de sang étranger. Ils perdront toute attractivité en tant que reproducteurs. Rien qu’au Haras national, la moitié des étalons deviendraient donc inutilisables!» Or ces étalons appartiennent à la Confédération. «Elle se tire une balle dans le pied», appuie la gérante de l’association faîtière.

Sur le fond, la Confédération souhaite désormais verser des contributions à 32 races suisses d’animaux de rente dont le statut est considéré comme critique, comme le mouton Nez noir du Valais, le Franches-Montagnes ou encore le mouton blanc des Alpes. Or, le gâteau des subsides deviendrait trop petit si cette réforme passe. Michel Darbellay est membre de la direction de l’Union suisse des paysans: «Nous avons une richesse de races que nous devons maintenir. Les moyens financiers destinés à la préservation des espèces indigènes doivent être augmentés de manière à conserver les soutiens actuels au FM. Il n’est pas concevable qu’il soit pénalisé et même mis en péril.»

«La race des Franches-Montagnes est traitée de la même manière que les autres races suisses concernées grâce à l’application d’un principe de calcul uniforme.» Jonathan Fisch porte-parole de l’Office fédéral de l’agriculture

L’Office fédéral de l’agriculture, par la voix de son porte-parole Jonathan Fisch, répond sans ambages: «Dans le nouveau système, en application de la Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030, la race des Franches-Montagnes est traitée de la même manière que les autres races suisses concernées grâce à l’application d’un principe de calcul uniforme.»

Au niveau politique, Jean-Paul Gschwind compte déjà intervenir lors de la première semaine de la session parlementaire qui débute ce lundi via une question orale à l’intention du Conseil fédéral.

