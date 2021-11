Police vaudoise – Le chien «Zippo» passe le flambeau Le labrador chargé d’enquêter sur les feux suspects part à la retraite. «Arson», un épagneul breton, lui succède. Claude Beda

«Zippo» a été célébré ce lundi à Lausanne en présence de son maître Éric Dind et de son successeur «Arson». Patrick Martin

Cela lui pendait à la truffe: après une décennie de bons et loyaux services, Zippo doit prendre sa retraite. Seul chien pompier de Suisse romande, ce labrador de 11 ans enquêtait depuis 2012 sur les sinistres suspectés d’être intentionnels, grâce à ses talents de détecteur de produits accélérateurs de feu, essence, diesel, alcool à brûler, pétrole ou allume-feu. Un épagneul breton de 2 ans, Arson (incendie criminel en anglais), reprend le flambeau.

Son acquisition et sa formation seront aussi prises en charge par l’Établissement cantonal d’assurance (ECA Vaud). «Nous accordons beaucoup d’importance à ce que les causes d’incendie soient déterminées de manière fiable, pour des questions d’indemnisation et de prévention incendie», explique Serge Depallens, directeur général.