Éditorial - Le choc des idées risque l’engourdissement

«Une élection où tout était écrit d’avance… ou presque.» Ainsi titrait «24 heures» le 1er mai 2017, lendemain du premier tour des élections cantonales, lequel n’avait guère réservé de surprises. Six conseillers d’État sur sept étaient alors candidats à leur réélection. Un lustre plus tard, le contexte est différent: par le seul fait des départs naturels, il y aura au minimum trois nouveaux ministres au château Saint-Maire ce printemps, du jamais-vu depuis 2002. Deux autres y ont déjà fait leur entrée en 2019 et 2020, après les démissions du socialiste Pierre-Yves Maillard et de la PLR Jacqueline de Quattro. Cette régénération bienvenue pourrait avoir comme effet de décadenasser l’élection. En réalité, l’impression demeure qu’encore une fois, celle-ci est «écrite d’avance».

Abo Stratégies électorales Trois inconnues qui pourraient gripper les Cantonales 2022 Les partis gouvernementaux restent en effet arc-boutés sur leurs acquis. Préserver leur siège, c’est la stratégie affichée de part et d’autre. Y compris chez les Verts et le PLR, qui auraient pourtant quelques raisons de nourrir de l’ambition, mais préfèrent ne pas faire preuve d’«arrogance». Un basculement, une recomposition ou un renforcement de la majorité au Conseil d’État ne reposera une nouvelle fois que sur des partis dont les chances de succès sont minces, sinon inexistantes. La mère des batailles, dit-on dans les états-majors, sera l’élection au Grand Conseil, où les lignes pourraient bel et bien bouger. Depuis le 1er mai 2017, beaucoup de choses ont changé. À la crise climatique et ses centaines de milliers de manifestants dans les rues du monde entier s’est ajoutée une pandémie mettant à mal l’économie, le système de santé, la solidarité, la cohésion sociale. Au Conseil d’État, trois Départements au moins vont changer de mains. Celui des Finances, hautement stratégique, celui de l’Économie – justement – et celui de l’Environnement, auquel est associé le Plan climat. Des thématiques qui devraient logiquement être au cœur de la campagne qui s’annonce. Tous les cinq ans, les Cantonales doivent être l’occasion de voir les idées se confronter, pour chercher l’adhésion de la population. Encore faut-il que la faiblesse des enjeux strictement électoraux n’ait pas pour effet d’anesthésier ce salutaire débat démocratique, dans une période où il est plus que jamais nécessaire. Dans le Canton de Vaud, il s’est déjà passablement essoufflé en une décennie de compromis dynamique entre la gauche et la droite, qui a eu pour effet de marginaliser la voix de l’opposition.

Vincent Maendly est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2006, comme localier à Yverdon-les-Bains et Nyon, avant de se spécialiser dès 2017 dans la politique cantonale. Il est titulaire d'une licence en droit de l'Université de Lausanne. @VincentMaendly

