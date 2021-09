Prévoyance vieillesse – Le choc gauche-droite sur l’avenir des retraites se durcit La droite veut assainir le 1er et le 2e piliers. La gauche crie au «vol des rentes». Le point en cinq questions. Arthur Grosjean

En Suisse, les manifestations se suivent et se ressemblent. La gauche sera de nouveau dans la rue pour dire «Pas touche aux retraites». KEYSTONE

Ce qu’on redoutait est désormais une réalité. La gauche et la droite sont engagées dans une bataille frontale sur la réforme des retraites. Le parlement à majorité de droite pousse pour l’assainissement de l’AVS et de la LPP (loi sur la prévoyance professionnelle). La commission sociale du Conseil national a récemment balayé le projet de compromis qui avait été signé par l’Union patronale suisse et les faîtières syndicales. Pas de cadeau non plus du National qui, en juin, a décidé de relever l’âge de la retraite des femmes à 65 ans.

Pour les syndicats, ces deux décisions coup sur coup sont un affront. Pierre-Yves Maillard, le président de l’Union syndicale suisse (USS), a riposté ce vendredi en dénonçant le «vol des rentes» et appelé à une manifestation à Berne, sur la place Fédérale, le 18 septembre prochain.