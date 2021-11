Une douceur au nom bien vaudois – Le chocolatier Lemarquis a de l’Acouet à revendre Le Blonaysan d’adoption Geoffroy Lemarquis a décroché le Prix de l’innovation au dernier Concours suisse des produits du terroir. David Genillard

Geoffroy Lemarquis n’est jamais à court d’idées lorsqu’il s’agit d’élaborer de nouvelles recettes avec ses fournisseurs. PATRICK MARTIN

Dans le laboratoire blonaysan de Geoffroy Lemarquis, des vaches et des montres ornent les plaques de chocolat. Et sa dernière invention – une barre énergétique totalement locale – porte le nom bien vaudois d’Acouet. En engageant la conversation avec l’artisan, une petite pointe d’accent français vient contredire cette «suissitude» affichée. Originaire des Vosges, celui-ci est tombé amoureux de la Riviera. «Lorsque je suis arrivé il y a dix-sept ans pour faire une saison dans un hôtel de la région, on m’a dit: la Riviera, soit tu détestes et tu repars tout de suite, soit tu adores et tu restes. Je suis resté», sourit le chocolatier.