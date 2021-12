L’invité - Le choix crucial du futur boss de la police cantonale

Un nouveau commandant, ou une nouvelle commandante, prendra la tête de la police cantonale vaudoise (PCV) dans quelques mois. Son choix est crucial étant donné l’importance des fonctions exercées par la PCV, sa position au sein de l’État et ses interactions avec la population et la société civile.

La PCV est une organisation complexe en raison de ses activités et de leur impact. Contrairement à l’avis péremptoire de certains «experts», elle n’est pas une structure militarisée et rigide, coupée de la société. La variété de ses missions exige de la flexibilité et un arbitrage constant entre des pôles opposés: centralisation vs décentralisation, contrôle vs autonomie, spécialistes vs généralistes, gendarmes vs inspecteurs, prévention vs répression, etc.

«Un initiateur d’idées, un entrepreneur, un pilote dont la vision, en tout temps, fournit la boussole qui indique le cap.»

Le problème est d’éviter que ces oppositions deviennent des contradictions nuisant à son fonctionnement. Il faut donc qu’elles soient prises en compte et intégrées dans une politique adaptée aux défis de la sécurité tels que les façonnent aujourd’hui six évolutions: mondialisation, démographie, écologie, technologie, revendications identitaires et réseaux sociaux.

De nouvelles formes de criminalité procèdent de ces mutations qui ébranlent aussi la cohésion de la société. Tant les structures que le style de conduite, les méthodes, les tactiques opérationnelles, la formation, les relations avec la population doivent tenir compte de ces transformations, tout en respectant ces dimensions incontournables que sont l’éthique, la transparence et les droits humains.

Dans ce contexte, deux questions se posent: quel rôle doit jouer le commandant (ou la commandante) et quel doit être son profil?

Ma réponse au premier point est que sa tâche fondamentale est de «penser la police», c’est-à-dire de comprendre son environnement, les préoccupations et les attentes, pour développer une stratégie qui mobilise toutes les forces pour les traiter. À cet effet, il doit être un initiateur d’idées, un entrepreneur, un pilote dont la vision, en tout temps, fournit la boussole qui indique le cap.

Beaucoup de qualités

Qu’en est-il de son profil? En schématisant, le poste requiert les qualités relevant de cinq archétypes: le manager pouvant diriger une organisation complexe; l’officier apte à gérer les crises; le juriste veillant à la légalité et à l’éthique des actions; le sociologue à même de saisir l’évolution de la société; le diplomate interagissant habilement avec le politique et la société.

Personne ne réunit toutes ces qualités, et l’influence du commandant dépend de sa capacité à capitaliser sur ses points forts et à constituer, former et animer un état-major qui le renforce en le complétant. Deux erreurs doivent alors être absolument évitées dans la sélection: mal définir le rôle du commandant et/ou le désigner en fonction de critères inadéquats parce qu’on les voudrait en ligne avec «l’air du temps» ou compatibles avec un a priori politique.

