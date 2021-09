Sortir ce week-end – Le choix de la rédaction En plus de la Nuit des musée et des portes-ouvertes dans les dernières réalisations architecturales de Suisse romande, le week-end culturel se décline pluriel. Florence Millioud-Henriques , Matthieu Chenal , Francois Barras , Gérald Cordonier

Les journées SIA (Société des ingénieurs et architectes) permettent de découvrir plus de 150 nouvelles réalisations, rénovations, transformations dans le canton dont L’Aula des Cèdres à Lausanne. DR

Architecture: comme chez soi

Le Fort de Chillon, à Veytaux, fait partie des sites à découvrir à l’occasion des journées SIA de l’architecture. Chantal Dervey

L’invitation revient une fois par année, une chance, et l’occasion de découvrir les dernières réalisations architecturales qui ont poussé en Suisse romande et dans le canton. De la transformation du fort de Chillon aux logements collectifs en montagne ou en plaine, des bureaux aux bâtiments publics, l’offre donne le vertige. Il faudra choisir!

Musique classique: 4 saisons

Le Festival 4 saisons de Lausanne, dédié aux jeunes musiciens classiques, peut enfin accueillir un public complet. Son concert de samedi décline toujours la musique au féminin, avec un programme qui fera découvrir les talents cachés de la sœur de Mozart.

Cendrars en notes

«Cendrars, fugues et inventions», le concert littéraire du Tangora Trio et du récitant Christophe Monney, poursuit son voyage à travers l’œuvre et les dérives de l’écrivain chaux-de-fonnier, en souvenance de la dédicace de «La prose du Transsibérien» aux musiciens.

Scène: Avec diplomatie

Win Win à voir au Pulloff. Sylvain Chabloz

Y a-t-il vraiment une différence entre la négociation d’un traité nucléaire et une scène de couple? C’est à cette question que tente de répondre «Win-win (Nos armes)», pièce écrite et mise en scène par Yan Walther au Pulloff, dès samedi. L’auteur, dont le texte est édité chez BSN Press, a imaginé une succession de saynètes où la parole, portée par une galerie de personnages piquants, voyage de l’intime au politique.

Concert: Chassol

Chassol attendu à Nyon vendredi. Flavien Prioreau

Avec sa nouvelle grande salle assise, l’Usine à Gaz a de quoi s’offrir de jolis moments à la croisée des chemins. Ainsi de ce «concert cinématographique» orchestré par Chassol, vendredi: la signature du label Tricatel présente son nouveau projet, «Ludi», comme jeux dans la langue de Catule, à la fois disque, film et spectacle librement inspiré du «Jeu des perles de verre» d’Hermann Hesse. À découvrir.

Ciné en famille

Jeune public Fruit d’une collaboration entre le Festival Cinéma Jeune Public et la Cinémathèque suisse, Ciné-familles propose une fois par mois, dès le dimanche26 septembre à 10 h 30, courts et longs métrages en provenance des quatre coins du monde, les dimanches ou le mercredi. Pour lancer ce programme: le documentaire «More Than Honey», de Markus Imhoof, ou la disparition des insectes racontée à hauteur d’abeilles.

Gérald Cordonier est chef de la rubrique Culture et Magazines depuis 2017. Formé au sein de la rubrique locale puis chargé de l’actualité politique lausannoise, il a codirigé la rubrique Vaud et Régions de 2010 à 2013. En 2010, il a été nominé au Prix Suisse du Journalisme.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.