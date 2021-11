Athlètes suisses et Covid – Le choix de vie qui met deux skieurs hors piste Guéris du virus, mais non vaccinés, Urs Kryenbühl et Ralph Weber ont le soutien de leur fédération, même s’ils seront privés d’épreuves au Canada. Ils profiteront d’une astuce pour skier aux USA, en décembre. Pierre-Alain Schlosser

Spécialiste de vitesse, Urs Kryenbühl a signé trois podiums en Coupe du monde. KEYSTONE

«Les têtes d’affiche seront bien présentes au départ.» Les propos de Jérôme Krieg, l’un des responsables de la communication à Swiss-Ski, se veulent rassurants. Depuis jeudi, le microcosme du ski alpin est ébranlé par la décision de deux skieurs suisses, qui ont décidé de ne pas se soumettre à la vaccination.

Guéris du Covid, Urs Kryenbühl (équipe nationale) et Ralph Weber (cadre B) se sont totalement remis de la maladie et se sentent parfaitement immunisés face au virus. Un choix personnel qui a toutefois des conséquences: les deux athlètes ne pourront pas entrer sur le territoire canadien, où se dérouleront deux descentes et un super-G, à Lake Louise (26-28 novembre).