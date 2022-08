Emploi vaudois – Le chômage a cessé de décroître Après cinq mois successifs de baisse, le taux se maintient à 3%. Mais le chômage recule encore dans le commerce de détail. Claude Beda

Le chômage recule encore dans les «professions du commerce de détail» et les «services de nettoyage et conciergerie». Florian Cella

Après cinq mois successifs de baisse, le taux de chômage dans le canton de Vaud a cessé sa décrue. Il s’est stabilisé à 3% à la fin du mois de juillet (3,9% en juillet 2021). Le nombre de chômeurs augmente légèrement pour s’établir à 12’557, soit 169 personnes de plus qu’à la fin du mois de juin (+1,4%). À l’inverse, l’effectif des demandeurs d’emploi diminue de 471 personnes et se fixe à 21’598 (-2,1%).

Le canton compte 3406 chômeurs de moins qu’en juillet 2021 (-21,3%). En juillet 2022, les ORP vaudois ont inscrit 2677 nouvelles personnes et annulé 3155 dossiers. Le nombre de places de travail vacantes annoncées par les entreprises auprès des ORP vaudois s’est élevé à 6426 (+2,8% par rapport à juin 2022).

Les plus importants reculs d’effectifs de personnes au chômage sont observés ce mois dans les «professions du commerce de détail» (-37) et les «services de nettoyage et conciergerie» (-25). À l’opposé, les «employés de commerce, de bureau» (+55), les «spécialistes de l’enseignement» (+49) et les «cadres de direction» (+45) enregistrent les plus fortes progressions de chômeurs.

Sur le plan régional, les districts de Lavaux-Oron (2,4%) et de Nyon (2,7%) gardent le même taux de chômage que le mois précédent. La Broye-Vully (3,3%) et l’Ouest lausannois (3,2%) voient leur taux diminuer de 0,1 point. Tous les autres districts connaissent une hausse de leur taux de chômage de 0,1 point par rapport à juin.

Une précision: Vaud est l’un des seuls cantons à recenser les personnes au chômage en fin de droits. S’il ne procédait pas ainsi, son taux atteindrait 2,6%.

Claude Béda est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 heures. Passionné par les sujets de société et la vie des gens d’ici, il a couvert plusieurs régions du canton, avant de rejoindre la rédaction lausannoise. Plus d'infos

