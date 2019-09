Le chômage en légère hausse au mois d'août

Le canton de Vaud a enregistré au mois d'août une très légère hausse du chômage, de l'ordre de 0,1%, a annoncé ce lundi l'administration cantonale. Le taux s'élevait ainsi à 3,3% le mois dernier, tandis que la moyenne nationale est restée inchangée à 2,1%.

Dans le détail, le nombre de chômeurs inscrits dans le canton de Vaud s’établissait à 13’776 en août, soit 653 personnes de plus que le mois précédent (+5,0%). L’effectif des demandeurs d’emploi, lui, a enregistré 298 personnes supplémentaires avec un total de 22’546 (+1,3%).

La plus forte hausse à Lausanne

Sur le plan géographique, c'est Lausanne qui a connu la plus forte hausse (+0,3%), avec un taux de chômage à 4,4%. Tous les autres districts du canton ont vu leur nombre de demandeurs d'emploi grimper, sauf ceux de Nyon et du Gros-de-Vaud dont le taux reste inchangé à respectivement 2,7% et 2,3%.

Comme l'explique l'administration cantonale, ces hausses ne sont pas sujets d'inquiétude pour autant car saisonnières. Elles sont «principalement liées à l’arrivée sur le marché de l’emploi des jeunes en fin de formation (+229 chômeurs) ou d’études (+349)».