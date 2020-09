Transport aérien – «Le chômage partiel permet de préserver des emplois» Le directeur général d’Easyjet Switzerland, Jean-Marc Thévenaz, veut disposer d’effectifs suffisants pour assurer la reprise. Philippe Rodrik

Patron Jean-Marc Thévenaz, directeur général d’Easyjet Switzerland depuis la fondation de la compagnie en 1999. Il est lui-même pilote et continue voler régulièrement sur les Airbus de la compagnie. KEYSTONE/Magali Girardin

En Suisse, dans toute l’Europe et le monde entier, des employés du transport aérien redoutent de perdre leur job. Lufthansa a prévu de supprimer 22’000 postes. Le personnel de sa filiale helvétique, Swiss International Air Lines, ne sera probablement pas épargné. Air France/KLM pourrait biffer plus de 11’000 emplois et IAG (International Airlines Group, propriétaire de British Airways et Iberia notamment) plus de 16’000. Le 26 mai, Easyjet Airline Company a annoncé son intention de remercier 4500 collaborateurs sur 15’000, actifs dans huit États du Vieux-Continent.