Histoire d’ici – 1921 – Le chômage ravage le canton de Vaud Pour éviter la misère aux ouvriers, des chantiers pour chômeurs ouvrent un peu partout. Gilles Simond

Faute de travail dans l’industrie horlogère de la vallée de Joux, un groupe de chômeurs construit un chemin forestier sur la commune du Chenit. Une photo prise en 1921 par l’inspecteur des forêts du Chenit Albert Pillichody. La Patrie Suisse

La contraction du marché du travail suivant l’armistice du 11 novembre 1918 n’était qu’un avertissement: le retrait des commandes de guerre, les difficultés d’importation et d’exportation, la démobilisation de l’armée fédérale, le retour en Suisse de 2000 à 3000 expatriés à la suite des révolutions en Allemagne, Autriche et Hongrie, avaient fait augmenter le chômage en Suisse. L’industrie textile, la métallurgie, la construction mécanique, l’horlogerie et le bâtiment furent touchés, faisant monter à plus de 20’000 le nombre des demandeurs d’emploi. La situation étant revenue à la normale au printemps 1920, le pays crut avoir mangé son pain noir.