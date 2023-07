Pour les enfants et les ados – Le CHUV crée un parc sportif estival à Renens Du yoga à la grimpe, une soixantaine d’activités gratuites sont proposées aux jeunes. Mise à mal par le Covid, la santé physique et psychique de ces derniers est au cœur de la démarche. Chloé Din

L’objectif du parc sportif éphémère Spark – qui signifie «étincelle» en anglais – est de lutter contre la sédentarité et l’isolement des enfants et des adolescents. Marie-Lou Dumauthioz

La chemise blanche n’était pas de circonstance, mais peu importe l’équipement. Ce lundi matin, sur le parking du Censuy à Renens, on a vu le syndic Jean-François Clément improviser quelques passes de basket 3x3. Face à lui, une poignée d’ados étaient là pour découvrir un nouveau parc sportif à la fois éphémère, «pilote» et conçu rien que pour les jeunes. Baptisée «Spark», l’infrastructure était inaugurée en présence de la conseillère d’État Rebecca Ruiz, chargée de la Santé et de l’Action sociale, et du directeur du CHUV, Nicolas Demartines.