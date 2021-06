Acharnement thérapeutique – Le CHUV est attaqué pour s’être acharné sur un patient Une veuve reproche à l’Hôpital de ne pas avoir respecté les directives anticipées de son mari. Après des semaines de souffrance, il a recouru à Exit. Julien Culet

Le CHUV n’aurait pas suivi les directives anticipées du septuagénaire, en 2019. VQH

Le mari de Christine* a vécu des semaines de calvaire. Âgé de 74 ans, ce retraité était décrit comme «d’un naturel extrêmement actif», grand amateur de voyages et de marche. Ainsi, il lui était inimaginable de se retrouver diminué, dans un fauteuil roulant. Le septuagénaire avait donc pris ses dispositions et rédigé ses directives anticipées. Sa veuve attaque désormais le CHUV pour ne pas les avoir respectées lorsque la vie de son époux a basculé, le 24 juin 2019, et qu’il s’est retrouvé grabataire.

Ce jour-là, victime de tachycardie, il a été transporté à l’hôpital vaudois. Il doit subir une première opération, dite de routine. Tout ne se passe pas comme il faut et il doit être opéré à cœur ouvert. Prévenue des complications sur le vif, Christine ne perd pas son sang-froid et rappelle aux médecins les volontés de son mari de ne pas être réanimé en cas de problème. Il l’a pourtant été après un arrêt cardiaque à la sortie du bloc. Au petit matin, lorsqu’elle peut le voir, c’est le choc. «Ils ont dû le brancher à une machine car son cœur était trop fatigué. Il avait des tuyaux partout», témoigne-t-elle.