Le canton en bref – La médiation s'étend à tout le canton

Portes ouvertes à la Villa Rose

Situé au bord de la route Suisse à Gland, l’ancien fortin militaire camouflé et désormais démilitarisé, constitue une curiosité à part entière. Avec sa couleur, ses fenêtres et ses rideaux en trompe-l’œil, La Villa Rose attire le regard de nombreux passants. Surtout, on peut visiter ce fortin construit en 1940 sur la ligne des Toblerones et y découvrir ses objets muséaux. La salle de réunion est la fidèle reconstitution d'un foyer du Soldat de 1944. Cette salle est entièrement équipée et peut accueillir entre 20 à 70 personnes. Des portes ouvertes auront lieu samedi 6 novembre de 10 heures à 16 heures.