Lutte contre Omicron – Le CHUV et l’EPFL trouvent un nouvel atout anti-Covid Les scientifiques vaudois ont identifié un anticorps dit «monoclonal» capable de neutraliser tous les variants préoccupants du SARS-CoV-2. Marie Nicollier

Le Service d’immunologie et allergie du CHUV – dirigé par le Pr Giuseppe Pantaleo , ici en photo – cherche depuis deux ans avec l’EPFL des anticorps neutralisants. PATRICK MARTIN

Nouvelle découverte d’ampleur signée par le Service d’immunologie et allergie du CHUV et le Laboratoire de virologie et de génétique de l’EPFL. Les chercheurs ont identifié un anticorps dit «monoclonal» capable de bloquer les variants Omicron du SARS-CoV-2.