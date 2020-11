Visites suspendues – Le CHUV veut savoir si l’isolement fait du mal à ses patients À Lausanne, les seniors hospitalisés ont la possibilité de converser avec leurs proches via l’écran d’une tablette fournie par l’institution. But de la démarche: aider les malades à garder le contact. Catherine Cochard

Une infirmière prodigue des soins a une patiente dans une chambre du Centre hospitalier universitaire vaudois, CHUV, à Lausanne. Image d’illustration. Keystone / Jean-Christophe Bott

Voilà déjà trois semaines que le CHUV a suspendu les visites - à quelques exceptions près pour les personnes en toute fin de vie - afin de limiter le risque de propagation du virus dans l’établissement et éviter de mettre en danger les individus hospitalisés et le personnel soignant.

«Pour dire la vérité, cela ne me change pas beaucoup: en raison du coronavirus, je ne reçois plus de visites depuis déjà longtemps, regrette Joanna d’Épalinges, hospitalisée depuis une dizaine de jours en raison de son cœur qui, à 88 ans, lui «joue des tours». «Je ne peux pas me plaindre, vu mon grand âge, je ne me porte pas si mal!»