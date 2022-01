Nouvelle cyberattaque en Suisse – Le CICR est prêt à parler aux hackers dont il est victime Les données confidentielles qui ont été piratées concernent «des personnes extrêmement vulnérables». Le CICR alerte sur le danger que cette intrusion représente pour eux.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), victime d’une cyberattaque, est prêt à dialoguer avec les hackers. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) se dit prêt à dialoguer avec les hackers pour leur expliquer la portée de leur geste. L’organisation a été victime d’une grave cyberattaque, qui a permis à des pirates informatiques d’accéder à des données sensibles.

L’organisation humanitaire avait annoncé mercredi soir que la cyberattaque avait permis de s’emparer des données de plus de 515’000 personnes extrêmement vulnérables. Parmi elles figurent des personnes séparées de leur famille dans le cadre de conflits, de la migration et de catastrophes, des personnes disparues et leurs familles, ainsi que des personnes en détention.

«Cette cyberattaque met encore plus en danger les personnes vulnérables, celles qui ont déjà besoin de services humanitaires» Robert Mardini, directeur général du CICR

Quant à l’identité et l’étendue des dégâts? «Pour le moment, nous n’avons pas d’évaluation précise de qui se cache derrière l’attaque et nous sommes toujours en train d’analyser l’ampleur de la brèche», a précisé ce porte-parole.

«Cette cyberattaque met encore plus en danger les personnes vulnérables, celles qui ont déjà besoin de services humanitaires», avait déclaré mercredi le directeur général du CICR, Robert Mardini, dans un communiqué.

Le directeur général du CICR Robert Mardini, ici à Genève en mai 2018, déplore l’attaque informatique. Keystone

Attaque détectée cette semaine

«En termes de fuites de données, nous avons suspendu tout accès aux systèmes touchés afin de limiter l’impact immédiat de l’attaque et nous travaillons avec des sociétés hautement spécialisées pour nous aider dans notre riposte», a expliqué le porte-parole.

Lire également: Criminalité informatique Le nombre de cyberattaques a bondi de 65% en Suisse en 2021 Abo Plan de bataille national La cyberarmée deviendra une réalité en 2024 Abo Sécurité informatique La cyberattaque contre Rolle démontre que personne n’est à l’abri «Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer un retour à une activité partielle aussi vite que possible afin de continuer à aider des familles qui sont sans nouvelles des personnes qu’elles aiment», a-t-il insisté. Il a poursuivi en expliquant que le CICR travaillait à «identifier des solutions à court terme» pour que les équipes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge puissent continuer à fournir de l’aide à ceux qui sont touchés. Rien n’indique pour l’instant que les informations compromises aient été divulguées ou partagées publiquement. Elles provenaient d’au moins 60 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à travers le monde. «S’en prendre aux données des personnes qui sont portées disparues rend l’angoisse et la souffrance des familles encore plus difficiles à supporter», a souligné Robert Mardini. Lors de conflits et de catastrophe, des familles peuvent perdre la trace d’un proche. Le CICR et les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’emploient à élucider le sort des personnes disparues, échanger des messages familiaux et regrouper des familles.

ATS

