Débat public, changement climatique – Le ciel nous tombe sur la tête, comment protéger votre bâtiment? Quelle est la situation en termes de changement climatique dans le canton? Comment vous protéger et préserver votre habitat? Que peut faire l’ECA pour vous? Leonardo Pescante

Le siège de l’ECA (Etablissement cantonal d’assurance) à Lausanne. DR

Toutes les régions du canton de Vaud sont exposées aux forces destructrices de la nature et plus particulièrement à l’eau. De nombreux sinistres sont dus aux pluies diluviennes, au ruissellement d’eau de surface et aux crues. Avec le changement climatique ces phénomènes sont appelés à s’intensifier.

Quelle est la situation en termes de changement climatique dans le canton? Comment vous protéger et préserver votre habitat? Que peut faire l’ECA pour vous?

Pour faire le tour du sujet et répondre aux questions du public, quatre personnalités s’exprimeront autour de Claude Ansermoz, rédacteur en chef de «24 heures», qui animera cette conférence: Frédéric Glassey, météorologue, Eligio Novello, architecte, Brenda Tuosto, municipale en charge du Service des travaux, de l’environnement et de la mobilité, Yverdon-les-Bains, et Guy Muller, expert cantonal en prévention éléments naturels, ECA.

Débat public

Ce débat public, organisé par l’ECA avec le soutien de «24 heures», aura lieu le mercredi 18 mai de 17h30 à 19h, au nouveau siège de l’ECA, avenue du Grey 111 à Lausanne.

Inscription obligatoire via le QR code ci-dessous ou sur www.eca-vaud.ch. Nombre de places limité!

En cas de questions, vous pouvez appeler l’ECA au 058 721 21 21.

Leonardo Pescante est rédacteur en chef adjoint. Après des études à l’Université de Lausanne en mathématiques et des cours supérieurs de management au CRPM, il a travaillé près de 15 ans à Radio Suisse internationale. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.