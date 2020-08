Cossonay – Le Ciné drive-in s’allonge pour sa 5e édition Alors que les manifestations locales ont, pour la majorité, beaucoup souffert du coronavirus, certaines tirent leur épingle du jeu. C’est le cas de celle organisée par le TCS Vaud. Sarah Rempe

Le Cine drive-in débute jeudi soir à Cossonay. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Une réelle évasion, c’est ce que garantit chaque année depuis cinq ans le Ciné drive-in, organisé par le TCS Vaud. Confortablement installé dans sa voiture, avec l’impression de vivre comme dans un film américain des années 50, le succès est au rendez-vous et chaque année à Cossonay, et le sera peut-être encore davantage en 2020, la pandémie et l’annulation de bon nombre de manifestations obligent.

C’est justement pour pallier ce manque d’offre que le drive-in s’est offert une soirée en plus, passant de deux à trois projections. Et c’est dès ce jeudi 13 août que la fête commence avec, en avant-première, la diffusion du film «À contresens», de Jérôme Piguet. Une contre-enquête sur les news et fake news concernant la voiture électrique. Portée aux nues il y a encore quelques années, elle est désormais également critiquée par des voix dénonçant des conséquences sociales et écologiques négatives.

«Avec les préoccupations actuelles sur le climat et les questionnements liés à la voiture électrique, nous avons estimé que ce documentaire était un élément tout à fait intéressant pour informer le public et alimenter le débat» Jean-Marc Thévenaz, directeur du TCS Vaud

«Avec les préoccupations actuelles sur le climat et les questionnements liés à la voiture électrique, nous avons estimé que ce documentaire était un élément tout à fait intéressant pour informer le public et alimenter le débat», relève Jean-Marc Thévenaz, directeur du TCS Vaud. Faire réfléchir le public, mais également réaliser une bonne action en allant voir ce documentaire car le bénéfice de cette soirée sera reversé dans son intégralité aux épiceries Caritas Vaud, «dans un souci de donner un coup de pouce aux personnes rendues encore plus démunies dans cette situation de crise sanitaire», explique le TCS Vaud.

Nouveauté et musique

Si la manifestation attaque fort, la suite mérite également d’être vue les 14 et 15 août puisque, avec la projection du «Cas Richard Jewell» de Clint Eastwood, sorti au début de l’année, et «Bohemian Rhapsody», le biopic consacré au groupe Queen, tous les âges y trouveront leur compte. L’occasion de s’évader, le temps d’une soirée, d’un drôle d’été.