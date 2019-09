Le ciné par la bande (son)

Floraison d’un nouveau festival dans le champ culturel lausannois: le Tourne-Films Festival Lausanne (TFFL) prend ses quartiers dès le 5 septembre dans l’ouest de la ville. Son ambition? Faire tourner la caméra mais aussi le disque, en sélectionnant des œuvres à la convergence de ces deux arts. À l’affiche de cette première édition, entre autres, des comédies musicales, de «Singin’in the Rain» à «La La Land» (Cinémathèque et Galicienne) ainsi que des concerts dont celui du duo Von Burg-Baghdassarian, qui reprend de célèbres mélodies du compositeur de films italien Nino Rota (Je, 20 h 30, Montbenon). Le festival se compose aussi de conférences et de tables rondes.

Vincent Bossel, réalisateur, et Noé Maggetti, étudiant en histoire du cinéma à l’Université de Lausanne, sont à l’origine de ce pari. Musiciens en plus d’être cinéphiles, l’un et l’autre avaient envie de proposer un événement zoomant sur les liens étroits qui unissent ces deux arts. «Le montage au cinéma implique une forme de musicalité tout comme la musique peut être très visuelle», explique Noé Maggetti.

Focus sur les clips

Le TFFL n’est pas la première manifestation culturelle de la région à mêler cinéma et musique. En témoignent les performances sonores au Cinéma Bellevaux, les programmes expérimentaux du LUFF et de la Fête du slip ou encore les ciné-concerts au Bourg. Le TFFL soigne sa singularité en jouant la carte de la compétition côté courts métrages et… clips musicaux! «Nous avions envie de mettre en évidence l’intérêt de ces deux formats», précise Noé Maggetti. Pour le cofondateur, les courts métrages suscitent un large engouement. De quoi atteindre l’un des objectifs du festival: s’adresser à un large public, aussi bien des initiés que des adolescents ou les familles.

En revanche, dans l’environnement festivalier romand, rares sont les événements à mettre au premier plan les clips musicaux. «Le genre est plutôt largement dédaigné. Et même souvent considéré comme un simple objet commercial.» Si les Journées de Soleure, festival de films suisses, leur accordent une place dans leur programmation, celle-ci demeure marginale. En les retenant pour leur compétition, le TFFL souhaite les sortir du hors-champ pour les considérer sous le prisme des techniques cinématographiques. «Les clips musicaux peuvent être vus comme un laboratoire d’expérimentation. Je pense par exemple au clip du groupe norvégien A-ha, «Take on me», qui mêle dessin d’animation au crayon et prises de vues réelles.» Dans le but d’affirmer cette veine-là, le TFFL veut proposer pour sa 2e édition, déjà confirmée, une rétrospective du clip musical.

Projections tous azimuts

En attendant, ce nouveau festival de cinéma va déployer jusqu’à dimanche sa programmation de projections et de concerts à la Cinémathèque suisse au Casino de Montbenon, ainsi qu’au Café-Théâtre le Bourg et, à Prilly, du côté du bar La Galicienne et le Lab. La manifestation a pu compter sur le soutien des collectivités publiques et fonctionnera grâce à l’aide d’une dizaine de bénévoles.