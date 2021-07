[11/42] À Vaud l’eau – Le cinéma autour du Léman est victime d’une malédiction Peu de films ont été tournés autour et sur le lac, et les succès ont été rares malgré la présence de stars internationales. Raphaël Ebinger

Le Musée du Léman a commencé il y a quelques années une collection d’objets liés au cinéma. Son conservateur Lionel Gauthier présente ici des affiches, des scénarios et des photos de films ayant pour toile de fond le Léman. Odile Meylan

Le Léman a vu défiler des stars de cinéma: Brigitte Bardot, Woody Allen, Richard Bronson, Isabelle Adjani, Yves Montant, entre autres, sont passés par là. Le panorama photogénique du lac – avec, en arrière-fond, les Alpes ou le vignoble de Lavaux – a attiré des réalisateurs de renommée internationale.

Mais les films n’ont souvent pas connu un succès à la hauteur des attentes. «Il y a une malédiction», tranche tout net Didier Zuchuat. Le responsable du centre de documentation du Musée du Léman à Nyon est bien placé pour en juger. Il est aussi un passionné de cinéma qui possède deux salles à Genève.

«Les films ont eu peu de succès et, quand ils en ont eu, ils n’ont pas porté bonheur à l’équipe», remarque l’expert qui prépare une exposition sur ce thème pour l’automne à Genève. Richard Dembo est un exemple parfait. Il est un des rares à réussir un carton avec «La Diagonale du fou» qui met en scène Michel Piccoli en 1984.

Il obtient le César du meilleur premier film et l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Mais son succès le bloquera et il peinera à passer à nouveau derrière la caméra. En 20 ans, il réalisera deux autres films qui resteront beaucoup plus confidentiels.

«Tourner autour du lac n’est pas aisé. Le fait qu’il soit partagé par deux états et trois cantons est une explication.» Didier Zuchuat, responsable du centre de documentation du Musée du Léman

Si les films lémaniques sont rares au sommet du box-office, c’est aussi qu’il y en a peu. Selon les recherches de Didier Zuchuat, 47 longs métrages de fiction ont comme toile de fond le Léman. Même si la liste s’allonge au gré des trouvailles, c’est peu, en plus d’un siècle de cinéma.

«Tourner autour du lac n’est pas aisé, précise l’expert. Le fait qu’il soit partagé par deux états et trois cantons est une explication. Il n’existe pas non plus de structure unique qui facilite les tournages comme dans certaines autres régions. Le prix est une autre raison qui décourage les productions.»

Les bateaux de la Volga

Ces difficultés ont ainsi poussé certains réalisateurs à préférer un autre décor pour tourner des histoires localisées sur les rives lémaniques. C’est le cas de Régis Wargnier qui s’exile sur le lac des Quatre-Cantons afin de réaliser pour «Indochine» (1992) des scènes censées se passer à bord d’un vapeur lémanique.

A contrario, d’autres viennent chercher ici des images pour des scénarios se déroulant à des milliers de kilomètres. Le cinéaste russe Nikita Mikhalkov retrouve chez nous les vapeurs qui ont disparu sur la Volga pour «Coup de soleil» sorti en 2014.

La mémoire du Léman Afficher plus Le Musée du Léman a commencé une collection autour du cinéma il y a plusieurs années. Affiches, scénarios, photographies: les objets commencent à s’accumuler. «Nous nous intéressons à tout ce qui touche au lac, explique le conservateur Lionel Gauthier. Le cinéma en fait partie.» Les œuvres ont une réelle valeur patrimoniale. Elles témoignent de l’aménagement des rives et de l’ambiance autour du lac. Une scène dans «In Search of Gregory» (1969) de Peter Wood a même été utile lors des travaux de rénovation du bateau «La Suisse». On y voyait fugacement un buffet de service qui avait été enlevé à la fin des années 1960 et détruit. Les images, les seules qui restent de ce meuble, ont ainsi permis de le reconstituer à l’identique dans un souci historique.

Une autre raison pousse quelques réalisateurs à tourner au bord du Léman: la proximité de ceux qui ont décidé de s’y installer. Jean-Luc Godard est bien évidemment de ceux-là. Mais on retrouve aussi Peter Ustinov, qui habitait à Bursins, et qui réalise «Lady L» en 1965 avec Sophia Loren et Paul Newman et dont plusieurs scènes sont tournées à Rolle.

Claude Chabrol s’est aussi arrêté sur les rives lémaniques en 2000 avec «Merci pour le chocolat». Lui n’y résidait pas. «Il avait choisi d’être basé à Lausanne simplement pour aller manger à l’Hôtel de Ville de Crissier», révèle Didier Zuchuat.

La première fiction lémanique

Les frères Lumière ont été les premiers à filmer le Léman dès 1896. Ils ont réalisé plusieurs vues du vapeur «Le Genève». Mais ces images étaient documentaires. La première fiction date de 1916 et elle est signée Max Linder, une immense vedette comique du cinéma muet qui a influencé Chaplin.

Le Français, qui effectuait des cures en Suisse après avoir été gazé pendant la première guerre, joue et réalise notamment «Max entre deux feux» qui est tourné sur les quais d’Ouchy.

«Kitty», la nouvelle Sissi et le film fantôme

En 1956, Romy Schneider sort de «Sissi impératrice» qui fut un succès monumental. Le cinéma ouest allemand veut profiter du phénomène et monte «Kitty und die grosse Welt» avec l’actrice star du moment. Le tournage a lieu à Genève et raconte l’histoire d’une jeune coiffeuse qui dîne par hasard avec le ministre des Affaires étrangères britannique durant une conférence diplomatique dans un restaurant avec un magnifique bassin peuplé de cygnes. Le couple est pris en photo par un journaliste du «Journal de Genève». C’est le départ d’un tourbillon médiatique.

«Kitty und die Grosse Welt» met en scène Romy Schneider, au faîte de se sa gloire, dans les rues de Genève. Le film ne sortira pourtant jamais au cinéma. DR/Collection du Musée du Léman «Kitty und di Grosse Welt» met en scène Romy Schneider, au faîte de se sa gloire, dans les rues de Genève. Le film ne sortira pourtant jamais au cinéma. DR/Collection du Musée du Léman «Kitty und di Grosse Welt» met en scène Romy Schneider, au faîte de se sa gloire, dans les rues de Genève. Le film ne sortira pourtant jamais au cinéma. DR/Collection du Musée du Léman 1 / 3

Le long métrage était taillé pour être un blockbuster. Il n’en sera rien. La boîte de production fait faillite et le film ne sortira jamais. Il sera diffusé une seule fois sur la télévision publique allemande en 1968 avec les images recalibrées pour le petit écran. Il n’y a plus aucune copie originale connue. Oubliée, l’œuvre sera même retirée par Romy Schneider de sa filmographie officielle.

La «Vie privée» de la troublante Brigitte Bardot

Brigitte Bardot débarque en juin 1961 à Genève pour partager l’affiche de «Vie privée» de Louis Malle avec Marcello Mastroianni. «Le film est un cas exceptionnel, analyse Didier Zuchuat. Il raconte de manière troublante la période que traverse l’actrice.»

Tout comme l’héroïne, BB est en pleine dépression. Elle est poursuivie par les paparazzi et peine à protéger son intimité. La presse genevoise évoque l’arrivée de la star dans la cité du bout lac et donne un écho aux voix conservatrices critiquant la vie dissolue de l’actrice.

La réalité se confond étrangement là aussi avec la fiction dans un long métrage qui connaîtra tout de même un certain succès, même s’il est en retrait des standards tant de l’actrice que du réalisateur.

L’affiche du film dans sa version anglophone, où BB pose devant le Jet d’eau. DR/Collection du Musée du Léman Brigitte Bardot met en valeur le Léman dans le film de Louis Malle. DR/Collection du Musée du Léman Brigitte Bardot met en valeur le Léman dans le film de Louis Malle. DR/Collection du Musée du Léman 1 / 4

«Néa» ou l’«Emmanuelle» de Coppet

En 1974, le phénomène «Emmanuelle» bouleverse le paysage cinématographique. Son succès affole le box-office avec 45 millions de spectateurs dans le monde. Pour surfer sur la vague érotique, une société de production demande à Nelly Kaplan d’adapter à l’écran «Néa», un autre roman d’Emmanuelle Arsan.

La réalisatrice franco-argentine, figure féministe, s’était fait connaître quelques années plus tôt avec «La fiancée du pirate» qui avait provoqué un scandale en prenant pour héroïne une jeune femme libre et provocante.

Affiche du film «Néa». DR/Collection du Musée du Léman Scénario du film «Néa». DR/Collection du Musée du Léman 1 / 2

L’intrigue de «Néa» s’enracine à Coppet. Elle raconte comment une adolescente rebelle, détestant son environnement bourgeois, s’évade en écrivant un journal érotique sous les conseils d’un libraire plus âgé joué par Sami Frey. Verdict de Didier Zuchuat: «C’est un film érotique qui ne l’est pas. C’est à se demander pourquoi la production a été chercher Nelly Kaplan pour ce projet qui est au final raté.»

Godard sublime le Léman

Qui parmi les cinéastes connaît mieux le Léman et ses habitants que Jean-Luc Godard? Personne. L’habitant de Rolle a mis en scène le lac dans sept de ses films. «Chez lui, le Léman n’est plus un décor mais un personnage, analyse Didier Zuchuat. Il a réussi à capter son âme comme nul autre. Il ressemble d’ailleurs au lac. Il est aussi compliqué et protéiforme que lui.»

Godard aime dénicher des endroits magnifiques pour ancrer ses histoires. Quant aux comédiens, il aime qu’ils se jettent à l’eau. Au sens propre. Ainsi, Gérard Depardieu marche dans l’eau à Tannay dans «Hélas pour moi» sorti en 1993. Avant lui, Alain Delon avait eu droit à un traitement plus rude.

Dans «Nouvelle vague» (1990), il doit plonger dans le Léman en costume. «Godard n’est jamais content et demande à Delon de recommencer 24 fois. Ce qui implique qu’il faut sécher le costume à chaque reprise. Godard gardera finalement la première prise dans son film», raconte Didier Zuchuat.

Alain Delon a été mis à rude épreuve par Jean-Luc Godard dans «Nouvelle vague» en 1990. Il a sauté 24 fois dans l’eau pour une scène du film. Le réalisateur gardera finalement la première prise. DR/Collection du Musée du Léman Gérard Depardieu joue sous les ordres de Jean-Luc Godard dans «Hélas pour moi», sorti en 1993 DR/Collection du Musée du Léman Gérard Depardieu marche dans l’eau à Tannay pour «Hélas pour moi», démontrant la capacité de Godard à mettre en scène son lac. DR/Collection du Musée du Léman 1 / 3

Le Rollois aura eu le mérite de ramener au bord de son lac une kyrielle de célébrités, comme Isabelle Huppert et Jacques Dutronc dans «Sauve qui peut (la vie)» en 1980, ou encore Woody Allen dans «King Lear» en 1987.

