L’été à Morges – Le cinéma célébré au grand air dans la cour du château Plus de 50 films sont à l’affiche de l’édition proposée dans l’enceinte du Musée militaire. Un défi logistique que la responsable de l’événement vit en passionnée. Cédric Jotterand

En plus de gérer les deux salles de l’Odéon depuis plusieurs années, Chahnaz Sibaï anime pendant près de deux mois l’open air de Morges dans le cadre somptueux de la cour intérieure du château. PHOTOGRAPHISME/SEBASTIEN BOVY

En cette année où les cinéastes ont proclamé leur amour du septième art («The Fabelmans» de Spielberg ou le sublime «Empire of Light» de Sam Mendes), on ne peut s’empêcher de voir dans ces longs métrages un hommage à ces femmes et ces hommes de l’ombre qui animent encore les «petites» salles des régions.

Chahnaz Sibaï en fait partie. Car, en plus de faire tourner les deux salles de l’Odéon de Morges, qui jouent un peu les montagnes russes au niveau de la fréquentation durant l’année, elle ajoute à leur exploitation un open air pendant près de deux mois. Cela peut paraître banal dans une ville de cette taille, mais ça ne l’est pas dans cette région où il a longtemps fallu se contenter d’un week-end sur un talus à La Chaux-sur-Cossonay, le rendez-vous ayant désormais lieu sur le site du TCS.

Cinquante films à l’affiche

Depuis mardi, la cour du château de Morges change donc de registre avec – pour démarrer en fanfare – le dernier «Mission: Impossible», l’affiche de 50 films étant prévue jusqu’au début du mois de septembre, le temps de quelques projections en lien avec Le livre sur les quais. Les incontournables «Indiana Jones», «Gran Turismo» ou «Avatar» sont forcément de la fête, mais Chahnaz Sibaï essaie aussi de faire de son événement une fête, à témoin la «soirée filles» qui accompagnera la diffusion de «Barbie» le 21 juillet ou Bourvil, en version ciné-concert.

«Beaucoup de gens croient que l’on gagne de l’argent avec un open air, alors qu’il n’est possible que grâce aux soutiens publics et privés.» Chahnaz Sibaï, directrice de l’open air de Morges

Parmi ses coups de cœur, la programmatrice cite notamment les nombreuses avant-premières. À l’image d’«Interdit aux chiens et aux Italiens», récompensé en 2022 au Festival international du film d’animation d’Annecy, de la Palme d’or 2023 «Anatomie d’une chute», ou encore du biopic «L’abbé Pierre: Une vie de combats», incarné par l’excellent Benjamin Lavernhe.

L’open air de Morges a lieu jusqu’au 3 septembre et alterne blockbusters et films à thème, comme les trois projections consacrées à Audrey Hepburn, décédée il y a trente ans. DR

Bal musette et David Bowie

Difficile de faire le tri mais Chahnaz Sibaï cultive quand même un péché mignon. «Il s’agit des soirées spéciales dédiées à Audrey Hepburn, trente ans après la disparition de l’actrice britannique, avec trois films qui font écho à l’exposition qui lui est consacrée au Musée Bolle, à deux pas du château. Sans oublier la projection de «Last Dance» précédé d’un bal musette, du mythique concert remastérisé «Ziggy Stardust» de David Bowie, ainsi que de la trilogie du «Seigneur des anneaux.»

Un programme éclectique qui devrait attirer les cinéphiles. Et permettre de remplir les caisses? «Beaucoup de gens croient que l’on gagne de l’argent avec un open air, rétorque Chahnaz Sibaï. En réalité, ce sont nos différents soutiens publics et privés qui rendent un tel événement possible.»

