Reportage dessiné – Le cinéma de papier de Patrice Leconte Joub et Nicoby évoquent avec le célèbre réalisateur un parcours jalonné de succès, mais aussi de doutes et d’occasions ratées. Philippe Muri

Pour ce livre, Nicoby (à g.) et Joub n’ont pas lâché Leconte d’une semelle pendant des mois. Éd. Dupuis/Aire Libre

Leur technique? Coller aux basques de leur sujet. Il y a des gens que ça agace, mais il faut reconnaître que le résultat se révèle des plus probants. Huit ans après «Dans l’atelier de Fournier», un reportage graphique consacré à un ancien auteur de Spirou, le duo Joub-Nicoby remet la compresse avec Patrice Leconte. Une bande dessinée en immersion sur les traces d’un cinéaste au parcours jalonné de succès, mais aussi de doutes et d’occasions ratées.

En quelque 140 pages, Leconte se raconte avec passion. Lui-même ancien auteur BD, publié dans «Pilote» et «Fluide Glacial», le réalisateur de «Tandem», «Les Bronzés» et autre «Ridicule» ne manque pas de verve. Une aubaine pour un scénariste (Joub) et un dessinateur (Nicoby) à l’affût de la moindre anecdote.