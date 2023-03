Sortir ce week-end – Le cinéma déboule en force cette fin de semaine En plus des Rencontres du 7e art débute le Festival du film vert. Ce début de mois de mars sera néanmoins riche en autres propositions artistiques. Nos pistes. Caroline Rieder Francois Barras Boris Senff Natacha Rossel Cécile Lecoultre Matthieu Chenal

Le film «Rewild» sera largement projeté dans tous les lieux participant au Festival du film vert. Nova Production

Festival du film vert

En plus des Rencontres du 7e art, le cinéma sera à l’honneur ce week-end avec le Festival du film vert, qui revient en Suisse romande pour sa 18e édition, dès le 4 mars et jusqu’au 9 avril. Une cinquantaine de films sont au programme pour célébrer la nature et les personnes qui s’engagent pour la préserver. Des productions traitant de sujets variés, comme l’alimentation, la consommation et la nature, seront présentées avec la volonté d’encourager le public à agir concrètement. Plus de 300 projections sont à l’affiche sur près de 90 sites, en Suisse mais aussi en France et jusqu’au Burkina-Faso. La majorité des toiles seront suivies d’échanges avec le public, animés par les réalisateurs, des scientifiques ou des personnes engagées dans des initiatives sur le terrain.

Parmi les films à voir, le comité de sélection a retenu un film principal qui sera largement projeté: «Rewild, la nature reprend ses droits», d’Alexis Breton (France, 2022). Un long métrage porteur d’espoir, qui démontre que des connaissances scientifiques et une bonne dose de volonté peuvent faire des miracles, notamment faire revivre un écosystème entier.

Après Morges l’an dernier, la soirée d’ouverture de l’édition 2023 aura lieu ce samedi 4 mars à Yverdon-les-Bains. Parmi les autres lieux vaudois qui participent, citons La Maison de la Rivière à Tolochenaz, qui présentera une série de projections de jeudi à dimanche, dont «Climat: mon cerveau fait l’autruche», de Raphaël Hitier, à découvrir ce jeudi soir (19 h 30) à partir de 10 ans, ou «La panthère des neiges» (sa 18 h). L’espace d’exposition propose également une journée thématique ce dimanche 4 mars, avec des projections adaptées au jeune public. CRI

Thriller à Carthage

«Ashkal, l’enquête de Tunis» Jour2fête

Youssef Chebbi tente le film de genre et séduit avec le thriller «Ashkal, l’enquête de Tunis», primé dans plusieurs festivals, notamment le NIFFF. Tout commence comme un polar, quand deux flics découvrent un corps calciné dans les Jardins de Carthage, ambitieux projet immobilier devenu une ville fantôme après la révolution de 2011. Dérivant vers la science-fiction, le cinéaste tunisien innove avec brio. CLE

Billie Bird au RKC

La chanteuse Billie Bird sera au RKC à Vevey ce jeudi 2 mars. VQH

Le Festival de femme·x·s insoumise·x·s et fière·x·s en action (FFIFA) ne se distingue pas seulement par la longueur de son intitulé mais aussi par sa combativité, féministe et intersectionnelle. Pour ouvrir les festivités ce jeudi 2 mars, la chanteuse lausannoise Billie Bird donne un concert en avant-première de la sortie de son premier album, «Incendies». Une prestation précédée par une table ronde sur l’état des lieux de la scène des musiques actuelles en Suisse romande d’un point de vue féministe. Vendredi, concerts de Batbait, Pistache Bitume et Your Ex Wife. Samedi, initiations au Longboard Dancing et à Ableton suivies d’une FFIFA Party avec Mulah, Klaire-Alice, Habibitch et DJ Mânaa. BSE

Hivernales à Nyon

Arma Jackson figure parmi les invités des Hivernales. KEYSTONE

Treize lieux, du centre de Nyon jusqu’à sa plage, sa gare, ses pubs, clubs et jusqu’au Backstage Café de Gland: les Hivernales voient grand et ne craignent nulle superstition. Elles ont raison: depuis 2010, le festival déverse une multiplicité assez impressionnante d’artistes et de styles, avec cette année une quarantaine de prestations au total, à déguster dès ce jeudi soir. Fait devenu rare dans la ronde des festivals standardisés, les Hivernales osent un coup de chapeau au hardcore américain avec Madball et H2O, vétérans de ce style coup-de-poing né à New York dans les années 1980 (je 2, salle communale). Le reste de la programmation convoque blues, rap, electro, chanson et folk psyché dans un maelström convoquant Arma Jackson (photo), Chien Bleu, Lewis Of Man, St Graal, etc. FBA

Walking Venezia

Le centre d’art contemporain Circuit invite l’ensemBle baBel pour le lancement de l’application «Walking Venezia». Celle-ci prend la musique enregistrée au Pavillon français de la Biennale d’art de Venise et la remixe dans le temps et l’espace. À l’aide des données de localisation, la musique change au fur et à mesure que vous vous promenez. MCH

Cuadrinio

L’Ensemble Cuadrinio, ancien chœur mixte du Carillon de Pully, naît en automne 1982. Dirigé depuis 2010 par Olivier Hartmann, le chœur propose pour ses 40 ans un florilège de grands motets de Michel Richard Delalande, tels qu’on les donnait à la cour de Louis XIV. MCH

Miroirs de poilus

Ayant carte blanche pour le brunch de la compagnie CH.AU, l’ensemble Triofane3mg de Blaise Ubaldini, Layla Ramezan et Valérie Bernard se plonge dans les archives de la Grande Guerre et interprète des pièces de Stravinski, Nadia Boulanger et Gordon Jacobs en alternance avec des arrangements de chansons populaires qu’on entendait dans les tranchées. MCH



Savoureux vaudeville

Ferdinand Martin coulait des jours paisibles, dans son oisiveté bourgeoise. Et voilà que débarque Hernandez Martinez, son cousin sud-américain au tempérament éruptif. Le premier, poussé par le second, finira-t-il par pousser son ami de toujours, Agénor, qui se trouve être l’amant de sa femme? Ciel, mon mari! Au Reflet, à Vevey, la compagnie Volodia présente «Le Prix Martin», savoureux vaudeville d’Eugène Labiche, à voir ce jeudi soir. NRO

Jeune public

Le Zig Zag Théâtre propose plusieurs activités pour le jeune public ce week-end dans l’Ouest lausannois. Au menu, l’atelier «Improviser avec les mots» à Bussigny (sa 10 h-12 h), le spectacle-atelier «Grimaces» à Villars-Sainte-Croix (sa 14 h et 15 h 30, dès 4 ans), la pièce «Zang Boum Tzzt Kids» à Bussigny (di 11 h et 16 h, dès 7 ans). NRO

