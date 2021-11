Privatisation des salles obscures – «Le cinéma est d’abord un lieu avant d’être un film» La location des salles obscures s’ouvre de plus en plus aux événements privés et festifs. L’enseigne vaudoise Cinérive joue les précurseurs. Claude Beda

Cinérive ouvre ses salles aux soirées privées. Le karaoké, ici au Rex à Vevey, fait partie des activités qui ont la cote. Chantal Dervey

«Le cinéma est d’abord un lieu, une salle, avant d’être un film», lance Meryl Moser, directrice de Cinérive. La location des salles obscures ne s’ouvre pas qu’aux entreprises, mais aussi aux événements privés. Et l’enseigne vaudoise joue les pionnières, avec les treize salles qu’elle exploite à Vevey, Montreux, Aigle, Orbe, La Sarraz et Monthey (VS).

Outre des karaokés, elle accueille des soirées de fin d’année, des sessions de jeux vidéo, des anniversaires, des mariages et même des cultes. Elle a aussi transformé une de ses salles veveysannes en «Escape Room».