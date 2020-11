Patrimoine du XXe siècle – Le cinéma Lumen n’est plus que gravats Les habitants de Renens et Crissier se réveillent orphelins de la première salle obscure de l’Ouest lausannois. On n’y projetait plus de films depuis 1977. Chloé Banerjee-Din

Derrière sa façade furieusement «fifties», le cinéma Lumen a fait découvrir le cinéma à des générations d’habitants du district de l’Ouest. Florian Cella

«C’est un des décors de mon enfance qui s’envole!» Sur les réseaux sociaux, ce type de messages se ramasse à la pelle. À Crissier et à Renens, plusieurs habitants viennent de se réveiller orphelins de l’ancien cinéma Lumen, qui avait pignon sur rue tout près de la gare. Ces derniers jours, le bâtiment au cachet typique des fifties s’est subitement transformé en un tas de gravats.

La démolition a eu lieu ces derniers jours, suscitant émoi, surprise et nostalgie sur les réseaux sociaux. Vanessa Cardoso

Une internaute raconte ce qu’était pour elle cette madeleine de Proust, premier cinéma de l’Ouest lausannois, dont la construction remontait à 1947. «De nombreux films ont été projetés dans ce cinéma très prisé des années 60. Pour moi, fille d’émigrés, c’était un endroit où le dimanche après-midi on passait des films en langue italienne. Un point de rencontre.» Il n’y avait plus de projections depuis plus de trente ans, mais beaucoup de nostalgiques des westerns spaghettis l’ont cru éternel, avec sa devanture vintage et son enseigne en néon. Il n’en était rien.