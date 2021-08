Alain Berset s’exprime à Locarno - Le cinéma suisse a plusieurs défis de taille à relever

Les femmes encore sous-représentées dans le milieu du cinéma Afficher plus

Les femmes ne sont plus défavorisées, comme c’était encore le cas en 2014, mais elles continuent d’être sous-représentées parmi les professionnels du cinéma et sont moins bien rémunérées dans certaines fonctions.

Les résultats de cette étude sur l’égalité des genres dans le cinéma suisse, commandée en 2020 par l’Office fédéral de la culture, ont été présentés jeudi pour la première fois au Festival de Locarno. Alors que les femmes sont 48% dans les écoles suisses de cinéma, on en retrouve 53% dans des postes clés lié au montage, 35% à la production. On compte aussi 34% de femmes scénaristes, 29% de réalisatrices et 13% à la prise de vues. En outre, il y a deux fois plus de rôles principaux pour les hommes de plus de 40 ans que pour les femmes du même groupe d’âge, indique le Département fédéral de l’intérieur dans un communiqué.

Les principaux facteurs expliquant l’inégalité de genre relèvent de la représentation stéréotypée des rôles respectifs, que ce soit pas des caractéristiques attribuées par les autres ou via l’intériorisation des doutes. Sans oublier les obstacles structurels comme les difficultés d’accès aux réseaux d’aide ou des conditions de travail inappropriées.