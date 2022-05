Les tendances sont claires: les jeunes et les moins jeunes semblent de pas s’entendre sur la modification de la loi sur le cinéma en vue des prochaines votations. Pour rappel, ce texte prévoit que les services de streaming, comme Netflix, Amazon prime ou encore Disney+, investissent 4% de leur chiffre d’affaires dans la création cinématographique suisse.

Lors du dernier sondage réalisé par Tamedia et publié mercredi dernier, on constate que seuls 34% des 18-34 ans se situent plutôt en faveur de la loi. L’adhésion augmente progressivement avec l’âge, jusqu’à convaincre 54% des plus de 65 ans.