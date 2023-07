Casino de Montbenon à Lausanne – Le Cinématographe va projeter un nouveau chapitre de sa vie Jusqu’à présent aux mains de la Cinémathèque, la petite salle de projection sera gérée dès le 1er janvier par un jeune collectif. Explications. Stéphanie Arboit

Salle de projection de 102 places, le Cinématographe a accueilli toutes sortes de spectateurs – d’étudiants jusqu’au public de différents festivals. Dès le 1 er janvier prochain, il abritera même des projections estivales de deuxième partie de soirée, dès 22 h 45. Carine Roth

«Le cinéma est mort!» ou encore «Si vous ne savez pas ça, vous ne connaissez rien au cinéma!» Ces cris péremptoires, de feu Freddy Buache, ont résonné à moult reprises dans le Cinématographe, au sous-sol du Casino de Montbenon. Ces cours d’histoire du septième art, ouverts à tous et pas seulement aux étudiants de l’UNIL, ont laissé une trace indélébile dans la mémoire de nombreux Lausannois – et au-delà. «Ce lieu est chargé d’histoire. Les gens y sont attachés», se réjouit Faye Corthésy. Avec trois autres personnes (Meli Boss, Gysèle Giannuzzi et Alice Riva), regroupées au sein du Collectif du nouveau cinématographe, elle s’apprête à reprendre la gestion de cette salle de projection de 102 places, dès le 1er janvier prochain, a annoncé la Ville.