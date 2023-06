Mieux vaut prévenir que guérir, dit l’adage. En santé publique, on sait que convaincre une personne d’arrêter de fumer coûte bien moins cher à la collectivité que de payer le traitement de son cancer du poumon. Or c’est un peu pareil pour le changement climatique. Notre système de santé est déjà poussé à sa limite, et sa stabilité est menacée par l’explosion des coûts.

Limiter le changement climatique, c’est aussi contenir l’impact massif que celui-ci va avoir sur les coûts de la santé. Le 18 juin, la population du canton de Vaud est appelée à se prononcer sur l’initiative populaire cantonale «Pour le climat». Dans un contexte où de nombreuses personnes sont surtout préoccupées par la baisse de leur pouvoir d’achat, le changement climatique est souvent perçu comme une menace certes réelle, mais lointaine.

«Le changement climatique a des conséquences importantes pour la santé humaine.»

Pourtant, ses effets se font déjà sentir, tant sur l’environnement que sur les personnes. En effet, le changement climatique a des conséquences importantes sur la santé humaine. L’augmentation des canicules est dangereuse pour les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. De plus longues saisons polliniques exposent les allergiques à plus de symptômes. Des maladies transmises par les tiques ou les moustiques voient leurs territoires s’agrandir.

Plus globalement, l’effondrement des écosystèmes et la réduction de la productivité agricole vont avoir de plus en plus de conséquences sur les sociétés humaines. Mais comment mobiliser alors qu’on sait que peindre le diable sur la muraille n’a que peu d’effet?

Rappelons ici que de nombreuses mesures limitant les émissions de CO 2 ont elles-mêmes un effet favorable à la santé, ce qu’on appelle les cobénéfices pour la santé. Par exemple, l’encouragement de la mobilité active favorise l’activité physique; la limitation de la consommation de viande diminue le risque de maladies cardiovasculaires et de cancers; enfin, l’exposition à la nature favorise la santé mentale.

Nous le savons et pourtant nous n’en faisons pas assez. Parce qu’individuellement nous sommes toutes et tous un peu paresseux, et changer de comportement, c’est difficile. Certains partis politiques l’ont bien compris et exploitent cette résistance que nous ressentons toutes et tous au fond de nous.

Impact massif

L’initiative pour le climat prévoit d’inscrire dans la Constitution vaudoise la protection du climat et de la biodiversité parmi les tâches de l’État. C’est une manière de fixer le cap et de le garder, afin de rappeler à nos autorités, parfois sensibles aux sirènes électoralistes, de respecter les engagements pris par la Suisse via l’Accord de Paris sur le climat.

Les Engagés pour la Santé est une association qui fait des propositions concrètes pour maintenir un système de santé équitable, durable et accessible à toutes et tous. Plusieurs de ces actions sont liées aux questions climatiques et à l’impact massif que le changement climatique va avoir sur les coûts de la santé. C’est pour cela que nous, Engagés pour la Santé, soutenons ce texte.

Yolanda Müller Chabloz Afficher plus Médecin, membre des Engagés pour la santé, députée

