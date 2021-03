«Le climat devient nocif et toxique»

L’École professionnelle de commerce de Lausanne a connu mercredi sa cinquième alerte à la bombe depuis le début de l’année. Cinq autres alertes ont aussi été enregistrées dans des lieux d’enseignement vaudois. La conseillère d’État chargée de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture, Cesla Amarelle, réagit.

Y a-t-il un problème à l’École professionnelle de commerce de Lausanne?

Nous vivons depuis le 27 janvier une série d’alertes à la bombe, c’est une réalité. Il est clair qu’il y a un effet d’entraînement dans d’autres lieux de formation, mais l’EPCL connaît une concentration préoccupante. J’ai rencontré la direction aujourd’hui pour marquer mon soutien et me renseigner directement sur la situation vécue par le corps enseignant et les élèves.