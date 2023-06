Votation cantonale – Le climat fait son entrée dans la Constitution vaudoise Le peuple accepte l’initiative cantonale «Pour la protection du climat» à plus de 60%. Résultat provisoire. R.BO.

Les électeurs vaudois étaient appelés à se prononcer sur l’initiative populaire cantonale des Verts «Pour la protection du climat». Keystone

Les résultats définitifs ne sont pas encore tombés. Mais l’affaire est pliée. Dimanche, à 13 h 10 (94% des bulletins dépouillés), l’initiative populaire cantonale des Verts «Pour la protection du climat» recueille 62,6% des suffrages. Le taux de participation s’élève à 41% .

Le texte vise à inscrire dans la Constitution vaudoise un nouveau «but de l’État», qui serait «la protection du climat et de la biodiversité». Autrement dit, le Canton et les Communes doivent réduire l’impact de leurs politiques publiques sur le climat et arriver à la neutralité carbone pour l’ensemble du territoire vaudois, d’ici à 2050.

Les caisses de pension de droit public, ainsi que les personnes morales en mains publiques doivent également se plier à ces objectifs. La Banque Cantonale Vaudoise (BCV) et la Caisse de pension de l’État de Vaud (CPEV) sont notamment concernées.

L’UDC était leur seul parti qui ait appelé à voter contre cette initiative. Les libéraux-radicaux, partagés, n’ont pas donné de consigne de vote.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.