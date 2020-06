120 ans d’aviron – Le Club nautique de Montreux a le vent en poupe Née en 1900, la société attire les intéressés de tous les âges, pour les loisirs ou les compétitions. Le chansonnier Jean Villard-Gilles en a fait partie. Claude Beda

Les premières régates avaient lieu entre le Lido (ancienne fabrique de chocolat Zurcher, à l’ouest du port du Basset) et le Montreux Palace. CNM/DR

À 120 ans, le Club nautique de Montreux (CNM) a plus que jamais le vent en poupe. La société compte une centaine de membres de 10 à 88 ans. «L’aviron est bénéfique pour le développement postural, la ténacité et l’esprit d’équipe, relève Sébastien Giovanna, président. Au fil des années, les bateaux sont devenus moins lourds grâce aux nouveaux matériaux. Ce sport s’est aussi démocratisé, avec l’arrivée des femmes.» La «Rame Dame» de La Tour-de-Peilz est d’ailleurs née en 1951 du fait que les clubs de Montreux et de Vevey excluaient les femmes. Aujourd’hui, rameurs montreusiens et rameuses boélandes font des sorties communes, parfois dans le cadre des «sorties baladeurs», qui offrent aux différents clubs romands de venir ramer auprès d’un club hôte selon un tournus établi. Une formule qui rencontre un fort succès. Le 27 juin, pour son 120e anniversaire, ce sera le CNM qui accueillera les sociétés de Suisse romande. Pour l’occasion, elle baptisera deux nouveaux bateaux, dont le parrain et la marraine seront respectivement deux membres du club, le très fidèle entraîneur Louis Kurth (88 ans) et Charlotte Schönfeld, la compétitrice et championne romande (médaillé d’or) d’ergomètre à Vevey en 2018 et 2019, entre autres victoires en régate.