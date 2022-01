Hockey sur glace – Le coaching staff du LHC remodelé Une nouvelle tête dépassait du banc vaudois samedi soir lors du derby lémanique face à Genève-Servette. Celle de Bobby Dollas, présenté comme un assistant de John Fust. Chris Geiger

John Fust a un nouvel adjoint. KEYSTONE

Bobby Dollas a été intégré au coaching staff de la première équipe du LHC. Le Canadien de 56 ans, entraîneur des M17 lausannois depuis la saison dernière, ne possède pas une grande expérience derrière la bande – si ce n’est dans les Ligues mineures de son pays. Pourtant, il a été promu par Petr Svoboda, dont il semble proche, dans l’encadrement de John Fust et de ses assistants Robert Petrovicky et Cristobal Huet durant la pause des Fêtes de fin d’année.

Samedi soir, à la Vaudoise aréna, l’ancien joueur de NHL – dans les années 1980-1990 – a ainsi fêté sa grande première cette saison par un succès (3-1) devant Genève-Servette. Un match durant lequel l’arrière-garde vaudoise a particulièrement brillé. Tiens, tiens... «Le rôle de Bobby Dollas est de travailler avec les défenseurs», confirme John Fust.

Une révélation surprenante, en sachant que le rôle était déjà occupé par Robert Petrovicky. «Disons qu’il est un complément à ce que Petro et moi-même faisons, poursuit le coach canadien. Cette nouvelle présence libère également Petro et lui permet d’avoir plus de temps pour corriger individuellement les joueurs.»

Une mise sous tutelle?

John Fust continue: «Globalement, il s’agit d’un travail de tout le staff. On est tous impliqués dans diverses tâches, même si je prends évidemment la responsabilité si ça fonctionne ou non. Les joueurs aiment cette nouvelle dynamique et sont très réceptifs à l’énergie que le coaching staff amène.»

Si la redistribution des cartes semble être appréciée par l’équipe, son timing intervient après un mois de décembre compliqué, achevé sur trois revers consécutifs. John Fust et son staff ont-ils été mis sous tutelle? «C’est simplement un ajout, une nouvelle présence», balaie l’entraîneur en chef des Lions.

