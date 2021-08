Modes de consommation – Le Coca zéro taille des croupières au Coca light Alors que les ventes du premier ne cessent de grimper, le second ne fait plus recette. Ce dernier pourrait-il disparaître à l’heure où la firme cherche à faire des économies? Nicolas Pinguely

L es ventes de Coca zéro ont fortement progressé malgré la crise du coronavirus qui a obligé cafés et restaurants à rester fermés. Keystone

La petite échoppe de quartier vend de tout. Des biscuits, des cigarettes, des bières, des rasoirs, des sodas en canettes ou en bouteilles de 1,5 litre, notamment du Coca-Cola traditionnel et du Coca zéro… mais pas de Coca-Cola light. «Je n’achète plus de light chez mon fournisseur car personne n’en veut, explique le commerçant de Genève. Les dernières bouteilles que j’ai eues ont fini par être périmées.» Vraiment?

À deux pas de là, un autre dépanneur n’en écoule plus non plus. «J’ai arrêté d’en vendre il y a trois ou quatre mois, car ça ne marche pas ici», explique-t-il.