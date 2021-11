L’invité - Le Code Napoléon, une affirmation du patriarcat

Traversant la République helvétique en 1799, Bonaparte est salué comme un génie militaire qui sécurise les passages stratégiques à travers les Alpes. Puisant dans le trésor public des cantons, le jeune général montre un intérêt pour les affaires helvétiques. Avec l’Acte de Médiation, Napoléon met fin aux conflits entre les cantons. Figure du grand homme politique et militaire, Bonaparte a marqué de son empreinte l’histoire du pays.

Reconnu par les manuels scolaires, l’héritage de Napoléon apporté à la construction politique de la Confédération est indéniable. Signée le 19 février 1803 à Paris, la «Médiation» est rédigée par les meilleurs spécialistes du droit international. Ce nouvel agencement marque un retour du cantonalisme. Il représente un subtil compromis qui reste une source majeure d’inspiration pour l’État fédéral de 1848.

«En matière de droits des femmes, l’empereur se montre conservateur.»

En matière économique, Bonaparte favorise l’essor de l’industrie d’exportation suisse avec la mise en place d’un «blocus continental» qui tente d’asphyxier le commerce britannique. Sur ces points, comme l’affirme l’historien libéral William Martin en 1926 déjà, c’est bel et bien la France qui a fait la Suisse…

L’influence de Bonaparte ne se limite pas aux domaines politiques et militaires. À l’occasion des 200 ans de la mort de Bonaparte, les commémorations se sont peu intéressées aux droits des femmes , où l’empereur se montre conservateur. Le Code civil élaboré sous l’Empire tente une synthèse entre les conceptions de l’Ancien Régime et de la Révolution française.

S’il comporte de longs passages sur le divorce, la séparation entre époux est soumise à de telles conditions qu’il devient très difficile de la faire appliquer. En outre, la femme est considérée comme adultère si elle est surprise avec un amant, tandis que l’homme n’est reconnu adultère que s’il entretient sa concubine sous le toit conjugal… Pour finir, le «code napoléonien» liquide les idées progressistes sur l’égalité entre les sexes, défendues pour un temps par les révolutionnaires de 1789.

Épouses sans droits juridiques

Adopté en 1804, le Code civil consacre la position inférieure des femmes. Les épouses passent désormais sous la domination de leur mari et perdent tout droit juridique. Sous l’autorité du pater familias, les femmes ne peuvent plus gérer leurs finances, avoir un travail ou signer des contrats. Au sein de la famille, les épouses sont considérées comme des personnes mineures et les violences, à l’instar du tristement célèbre «devoir conjugal» (viol au sein du couple marié), sont tolérées. Avec le Code Napoléon, la société s’appuie dorénavant sur un patriarcat renforcé qui marque de son empreinte l’histoire de la Suisse jusqu’à la fin du XXe siècle.

Dominique Dirlewanger Afficher plus Historien Florian Cella

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.