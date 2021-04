Morges – Le coin des baigneurs passe de promesse électorale à projet Un candidat PLR avait annoncé en campagne vouloir réaliser des jardins d’été au Collège du Bluard. Une motion est déjà sur la table pour en faire un lieu nouveau destiné au public avec un accès au lac. Raphaël Cand

Le PLR morgien a déposé une motion intitulée «Bienvenue aux jardins d’été du Bluard». Florian Cella

Et si l’ancien Collège du Bluard devenait le nouveau lieu incontournable de la ville de Morges pendant l’été? C’est en tout cas le souhait du PLR, qui n’a pas perdu une minute avant de déposer une motion en ce sens mercredi soir. Intitulé «Bienvenue aux jardins d’été du Bluard», le texte a pour but «d’aménager les espaces extérieurs de cette parcelle, mais surtout d’avoir la possibilité d’y prolonger l’accès jusqu’au lac et d’y installer une plateforme pour les baigneurs».

Carte de visite

Lors du débat du second tour, le nouvel élu PLR Laurent Pellegrino avait sorti cette idée de son chapeau. Mais ce n’est pas lui qui a développé la motion. «Morges a la chance d’être propriétaire d’un vénérable bâtiment construit en 1848 et situé au bord du Léman, a développé Johan Bucher. Depuis son origine, ce lieu fut une école fermée par quatre murs de manière à préserver la sécurité des élèves. On peut s’étonner aujourd’hui qu’un endroit aussi privilégié tarde à trouver une véritable affectation. Il semble facilement aménageable, on peut y créer par exemple un grand portail face au lac sur le mur de la cour. Cette porte d’entrée serait une invitation aux visiteurs qui auraient la joie de découvrir les diverses manifestations organisées par les sociétés locales ou par la Ville.»

«On peut s’étonner que ce site privilégié tarde à trouver une véritable affectation.» Johan Bucher, conseiller communal PLR

La Municipalité n’a toutefois pas attendu ce projet pour envisager l’avenir de cet endroit, qui accueille notamment dans sa cour les Caf’Conc’ (cafés concerts) durant les beaux jours. Le bâtiment a en effet été promis à la Maison des associations, à la recherche de locaux depuis de nombreuses années. La faîtière ronge pour le moment son frein, mais devrait bien dans un avenir proche investir le lieu, le syndic ayant répété cette promesse lors de la campagne électorale. La proposition du PLR ne remet dans tous les cas pas en question les plans. «La Maison des associations paraît toute désignée pour la promotion de cet espace d’échanges et de rencontres», a précisé Johan Bucher.

Dévier la circulation

Avant de poursuivre: «Afin de préserver la sécurité et de limiter le bruit, la circulation des véhicules par le quai Lochmann devrait être déviée. Une plateforme à fixer au-dessus des enrochements permettrait aux baigneurs d’accéder à des eaux peu profondes. À l’intérieur du bâtiment, il serait souhaitable d’installer des vestiaires et des douches pour le confort des utilisateurs.» C’est à la Municipalité désormais d’étudier la faisabilité d’un tel projet et de revenir ensuite vers le Conseil communal.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.