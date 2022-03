Critique de spectacle à Lausanne – Le «coït incestueux» de Patrick Lapp avec une contrebasse Au Théâtre Boulimie, le briscard des planches s’empare de «La contrebasse», monologue de Patrick Süskind aux variations tragicomiques. Savoureux. Natacha Rossel

Patrick Lapp interprète le rôle d’un musicien dans «La contrebasse» de Patrick Süskind. LDD

Les histoires de couple, Patrick Lapp connaît. Pendant plus de quinze ans, le comédien a déballé les brouilles, les taquineries et les rabibochages de Roger et Monique dans «Bergamote», duo comique écrit et joué avec Claude-Inga Barbey, distillé sur les ondes radiophoniques puis sur les planches.

Au Théâtre Boulimie jusqu’au 12 mars, le voici empêtré dans une nouvelle relation mi-tendre mi-amère. Avec une compagne aux courbes voluptueuses, plutôt bruyante et… jalouse. Une contrebasse.

Monologue parsemé d’envolées tragicomiques sur fond de Brahms, «La contrebasse» de Patrick Süskind (1984) dépeint la relation d’un musicien avec son instrument à cordes sur un air de «Je t’aime, moi non plus». Dans sa turne insonorisée, le protagoniste fait d’abord l’éloge de sa belle, dont les notes graves vibrent, essentielles, au centre de l’orchestre. Pour résumer: supprimez la basse, et c’est Sodome et Gomorrhe!

Patrick Lapp en duo avec sa contrebasse. LDD

Mais très vite, les cordes grincent. La présence de la contrebasse, muette, hiératique au centre de la piaule capitonnée finit par révéler une solitude, des frustrations, des rancœurs. Devenu contrebassiste pour vexer sa mère mal aimante, le musicien s’adonne à un perpétuel coït incestueux avec cet instrument féminin par excellence.

Il le débecte, ce «Quasimodo de l’orchestre», pataud et envahissant, qui s’immisce dans son amour pour Sarah, la soprano de l’orchestre national. Le musicien s’imagine caressant la jeune femme avec son archet sale, et voilà que Sarah arbore les courbes d’une contrebasse. «Saloperie de caisse!»

Ce rôle de vieux garçon va comme un gant à Patrick Lapp, briscard de la radio et des planches romandes. Bien qu’un peu trop concentré sur son texte mardi, soir de première, le comédien prend sa partition à bras-le-corps. Tantôt piano, tantôt fortissimo.

