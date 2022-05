Route de montagne – Le col du Gothard sera rouvert au trafic dès vendredi soir Se rendre au Tessin en passant par le célèbre col, plutôt que par le tunnel autoroutier, sera de nouveau possible.

Les autorités uranaises ont annoncé mardi la décision de rouvrir le col du Gothard. (Archives) KEYSTONE/TI-PRESS

Le col du Gothard sera rouvert à la circulation à partir de vendredi soir après sa fermeture hivernale annuelle. Les autorités uranaises l’ont annoncé mardi, suite à une décision de l’Office fédéral des routes.

Emprunter le col du Gothard pour circuler entre Göschenen (UR) et Airolo (TI) en passant par Andermatt (UR) sera de nouveau possible dès vendredi à 16h00. C’est le troisième col alpin uranais rouvert après l’Oberalp, en direction ou en provenance des Grisons, et le Klausen, entre Uri et Glaris.

Le col de la Furka, qui relie Uri au Valais, doit être entièrement rouvert à la fin mai, au plus tôt. Il n’est actuellement pas encore atteignable. La route n’est ouverte que jusqu’au lieu-dit Tiefenbach, côté uranais. Elle est entièrement fermée, côté valaisan. Quant à la réouverture col du Susten (UR/BE), elle n’interviendra pas avant le mois de juin.

ATS

