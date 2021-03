Conseil communal de Lausanne – Le collectif de Sauvabelin sommé de partir ou de rénover La municipale Natacha Litzistorf a répondu mardi soir aux inquiétudes du PLR sur l’occupation de l’ancienne Auberge. Lise Bourgeois

Le collectif Roseau occupe l’Auberge de Sauvabelin depuis quelques jours. Florian Cella/A

Le Conseil communal de Lausanne a consacré mardi une partie de sa soirée à l’ancienne Auberge de Sauvabelin, désormais occupée par le collectif Roseau. Dans une interpellation, le PLR Matthieu Carrel a demandé à la Municipalité si le calendrier pour la réhabilitation de l’endroit abandonné depuis 2015 allait être respecté comme promis, d’ici à fin 2022.

«Nous leur avons demandé soit de remettre le site à niveau à leurs frais, soit de trouver un autre endroit.» Natacha Litzistorf, municipale Verte

En charge du dossier, Natacha Litzistorf lui répond qu’une rencontre a eu lieu entre une délégation municipale et les représentants du collectif, dans une discussion «constructive et bienveillante»: «Nous leur avons demandé soit de remettre le site à niveau à leurs frais et de le laisser libre le moment venu comme le veut la pratique du prêt à usage, soit de trouver un autre endroit pour leur projet», dit-elle en substance.