Administration fédérale des douanes – Le collectionneur d’art Urs Schwarzenbach paie 6 millions de francs Le Zurichois, qui doit près de 20 millions de francs à l’Administration fédérale des douanes pour avoir importé des œuvres d’art sans payer de taxes, s’est acquitté d’une partie du montant.

Les douanes avaient constaté que le milliardaire importait abusivement des œuvres d’art exonérées d’impôts en recourant à la procédure dite de report grâce à une galerie d’art à Zoug. KEYSTONE/Gaëtan Bally

Le collectionneur zurichois Urs Schwarzenbach a versé 6 millions de francs à l’Administration fédérale des douanes (AFD). La vente aux enchères forcée d’œuvres d’art prévue mardi est annulée.

L’argent est arrivé lundi matin, a indiqué un porte-parole de l’AFD à l’agence Keystone-ATS. La vente aux enchères forcée de 158 œuvres d’art appartenant au collectionneur et milliardaire zurichois est donc annulée.

Urs Schwarzenbach, propriétaire de l’hôtel de luxe Dolder, à Zurich, doit des millions de francs à l’AFD pour avoir importé en Suisse 83 œuvres d’art sans payer les droits de douane, évitant ainsi des taxes s’élevant à plus de 10 millions de francs.

Le versement de 6 millions de francs ne couvre toutefois pas toutes les demandes de l’AFD, qui s’élèvent au total à environ 20 millions de francs. D’autres procédures sont encore en cours contre le milliardaire.

Six millions de francs d’amende

En mars, le tribunal de district de Zurich a condamné le collectionneur à 6 millions de francs d’amende. Les 83 œuvres d’art ont été importées entre 2005 et 2013. En décembre 2019, le Tribunal fédéral a condamné Urs Schwarzenbach à payer 11 millions de francs et 2,5 millions de francs d’intérêts à l’AFD pour les œuvres non déclarées.

En janvier 2019, le TF a rejeté douze recours du collectionneur contre les commandements de payer du fisc zurichois, qui veut récupérer 162 millions de francs pour des impôts et des arriérés pour la période allant de 2005 à 2015. Urs Schwarzenbach doit cet argent à la Ville et au Canton de Zurich ainsi qu’à la Confédération.

Stratagème

Les douanes avaient constaté que le milliardaire importait abusivement des œuvres d’art exonérées d’impôts en recourant à la procédure dite de report grâce à une galerie d’art à Zoug. Ce stratagème lui permettait de retarder le paiement des taxes d’importation, voire de l’éviter.

La galerie disposait d’une autorisation de stockage. En réalité, elle n’entrait jamais en possession des œuvres, qui étaient exposées dans les propriétés du milliardaire et dans son hôtel Dolder. Aucune des œuvres n’a d’ailleurs été vendue. Pour le TF, les contrats entre le collectionneur et la galerie étaient simulés.

Prix d’achat pas couvert

Les prix de vente convenus entre la galerie et le milliardaire étaient si bas qu’ils ne couvraient pas le prix d’achat. La durée des contrats, fixée à deux semaines, excluait de facto toute vente, selon le TF. Il n’existe d’ailleurs aucun document établissant que des démarches ont été entreprises en vue de telles transactions.

Dans le cadre de cette affaire, une trentaine d’œuvres d’art ont été saisies à l’hôtel Dolder. En décembre 2019 déjà, l’AFD voulait procéder à une vente aux enchères forcée, mais le milliardaire a réussi à s’y opposer.

ATS

