Education à Vevey – Le collège de Gilamont passe à la trappe Nouvelle législature, nouvelles priorités: après une longue saga judiciaire, l’Exécutif renonce à réaliser ce projet, devisé à 60 millions de francs. Hélène Jost

Le futur collège, tel qu’il avait été imaginé, devait être un lieu de vie ouvert sur le quartier. AC ARCHITECTES

La nouvelle Municipalité de Vevey veut se distancier de celles qui l’ont précédée, aussi bien dans la façon de travailler que dans les dossiers portés. Symbole de cette tendance, elle a décidé d’abandonner un projet emblématique des deux dernières législatures: le collège de Gilamont.

Le terrain d’athlétisme de Copet avait été choisi pour héberger l’édifice. Sa mission: absorber la hausse de la population et héberger les écoliers issus d’autres établissements lors de travaux de rénovations. Le bâtiment devait pouvoir accueillir quelque 800 élèves et 150 enseignants dans 60 salles avec une bibliothèque, une salle de gym et une aula de 280 places.