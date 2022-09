Nouvel établissement scolaire – Le Collège Gustave-Roud de Carrouge ouvre ses portes au public L’établissement primaire au cœur de la commune sera inauguré samedi. Il a été baptisé en l’honneur du poète et photographe qui a vécu à deux pas de là. Simone Honegger

Le nouveau Collège Gustave-Roud, à Carrouge, ouvre ses portes au public ce samedi. 24HEURES/J-P GUINNARD

«Il serait étonné. Étonné qu’à Carrouge, dans son petit village de l’époque, s’ouvre une école si grande et que son nom y soit associé.» Stéphane Pétermann, président de l’Association des amis de Gustave Roud et responsable de recherche au Centre des littératures en Suisse romande (UNIL), participera à l’inauguration du tout nouveau collège qui porte le nom du poète et photographe bien connu de la région. «Il a toujours eu une retenue pudique et prudente face aux honneurs publics, mais ce geste l’aurait touché.»