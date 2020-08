Un préau sur le… toit! Afficher plus

Situé dans le nouveau Quartier des Halles, le Collège Jacques-Dubochet présente une particularité: son préau est en grande partie situé sur le toit de l’école. «Nous sommes dans un milieu urbain dense, précise la cheffe de projet. Les espaces au sol sont rares. Il a donc fallu trouver une solution pour disposer de toute la surface requise», explique Aurélie Joubaire.

Des barrières ont bien évidemment été installées, mais leur taille ne semble pas suffisante pour dissuader les plus téméraires. «Elles sont au-delà des normes, rassure la cheffe de projet. Nous n’avons pas d’inquiétudes, mais nous allons observer la situation de près et on ne s’interdit pas d’améliorer le dispositif si on sent qu’il est nécessaire de le renforcer.»